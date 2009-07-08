Срочно нужна помощь по джумле

Для опытного программера работы на 5 минут. Надо очень срочно. Проблема такая. Поставили джумлу, сделали свой шаблон, обратились к человеку, он его натянул. Начали заполнять контентом. И тут возникла проблема. Контент добавляли в разные раздела сайта, а он скопом вылез в одном разделе вперемешку. Жду цены. По срокам надо сегодня.