Для сайта makroninvest.ru нужно создать личный кабинет Примерные характеристики смотрите во вложении. Цену называйте сами
Срочно нужна помощь по джумле
Для опытного программера работы на 5 минут. Надо очень срочно. Проблема такая. Поставили джумлу, сделали свой шаблон, обратились к человеку, он его натянул. Начали заполнять контентом. И тут возникла проблема. Контент добавляли в разные раздела сайта, а он скопом вылез в одном разделе вперемешку. Жду цены. По срокам надо сегодня.
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