Доработка AkoForms для joomla 1.0.15

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сделать так, чтобы каждая заполненная форма имела при приходе на мыло, и при записи в базу данных - некий уникальный номер - от 10000, до 99999, присваиваемый по порядку - то есть первая заполненная форма - 10000, вторая 10001 и так далее.

Joomla
16 лет назад
zuevka
47 лет
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Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров