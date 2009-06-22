Для сайта makroninvest.ru нужно создать личный кабинет Примерные характеристики смотрите во вложении. Цену называйте сами
Развитие сайта на perl
Требуется программист со знанием Perl для развития сайта на постоянной основе.
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