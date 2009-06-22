Для опытного программера работы на 5 минут. Надо очень срочно. Проблема такая. Поставили джумлу, сделали свой шаблон, обратились к человеку, он его натянул. Начали заполнять контентом. И тут возникла проблема. Контент добавляли в разные раздела ...
Нужно вставить flash плеер в tinyMCE
Нужно вставить flash плеер в tinyMCE.
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