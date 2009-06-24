Просчёт данных с формы JS

Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали.

КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ.

От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с боку высвечивал набравшуюся сумму и внизу кнопкой заказать.

На всё срок день!

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