Для опытного программера работы на 5 минут. Надо очень срочно. Проблема такая. Поставили джумлу, сделали свой шаблон, обратились к человеку, он его натянул. Начали заполнять контентом. И тут возникла проблема. Контент добавляли в разные раздела ...
Просчёт данных с формы JS
Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали.
КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ.
От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с боку высвечивал набравшуюся сумму и внизу кнопкой заказать.
На всё срок день!
сайт http://sitex.by
Выбранный исполнитель
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