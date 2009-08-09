prishelec

Руслан prishelec

 
38 летБеларусь/Гродно
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка программного обеспечения и веб-проектов

Работа с API: amoCRM (api + виджеты), Битрикс24, UniSender, Webinar, Robokassa, Roistat, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Яндекс.Маркет, Google Analytics, Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, Google Adwords, Mandrill, JustClick, onlinePBX, Mailchimp, Comagic, Insales, e- autopay, GetResponse

Разработка: баз данных, ПО под windows и web

Контакты 

Skype: ruslan_sword 

Email: [email protected] 

Обращайте внимание на ник skype (точки в конце нет).

Аккаунт на FL: https://www.fl.ru/users/prishelec/

amoCRMInSales
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Отзывы заказчиков
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Скрипт для автозаполнения опросов.
Профессионал! Сделал все быстро и качественно. Очень приятен в общении. Инициативен, подсказал много идей при реализации. В общем - молодец! Рекомендую.
Очень рад был сотрудничеством с Денисом. Приятный в общении парень. Рекомендую к сотрудничество. Расплатился оперативно.
Ответный отзыв
SvatoiDle
Сергей 
39 летКиргизия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Модуль на движок DLE
Заказал довольно сложный модуль, желающих взяться было очень мало и ломили большую сумму. Заказал данному человеку и не ошибся! Сделал он очень быстро, довольно качественно и довел все до конца. Также плюс в том, что не обманывает и знает свою работу, вежлив и приятен в общении. Буду работать с ним дальше и если нужно будет еще что, обращусь именно к нему!
Рад был поработать с этим человеком. К тому же он сам предоставил необходимые данные для работы. Расплатился оперативно (даже больше чем требовалось). Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного работодателя.
Ответный отзыв
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
14 лет назад
При наведенни картинка должна стать цветной
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Отличный парень. Задание было не сложным. Расплатился оперативно быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
maxroje
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$14
10 баллов
14 лет назад
DLE: Автоматическое добавление тегов в картинки.
Отлично сделана работа, буду обращаться еще.
Отличный парень. Грамотно поставил задачу и вовремя расплатился.
Ответный отзыв
Ivanoff
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Скрипт сбора почты на PHP
Выполнил работу в кратчайшие сроки на 100%.
Отличный работодатель. Грамотно ставит задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $50
#531
Прикладное ПО
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#139
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $200
от 3 дней
#525
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#91
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#793