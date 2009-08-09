Разработка программного обеспечения и веб-проектов
Работа с API: amoCRM (api + виджеты), Битрикс24, UniSender, Webinar, Robokassa, Roistat, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Яндекс.Маркет, Google Analytics, Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, Google Adwords, Mandrill, JustClick, onlinePBX, Mailchimp, Comagic, Insales, e- autopay, GetResponse
Разработка: баз данных, ПО под windows и web
Контакты
Skype: ruslan_sword
Email: [email protected]
Обращайте внимание на ник skype (точки в конце нет).
Аккаунт на FL: https://www.fl.ru/users/prishelec/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Telegram bot3 просмотра
- Telegram bot140 просмотров
- Виджет для amoCRM - Заметкинет просмотров
- Виджет для amoCRM - TaskManager77 просмотров
- Виджет для amoCRM – Sheduler157 просмотров
- Виджет для amoCRM - Sheduler 2.075 просмотров
- Виджет для amoCRM - Secretary222 просмотра
- Виджет для amoCRM – FastDoc143 просмотра
- Виджет для amoCRM - CopyingFields171 просмотр
- Виджет для amoCRM - ExportLead48 просмотров
- Виджет для amoCRM - ExportLeads 2.0181 просмотр
- Виджет для amoCRM – Notifer143 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Профессионал! Сделал все быстро и качественно. Очень приятен в общении. Инициативен, подсказал много идей при реализации. В общем - молодец! Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень рад был сотрудничеством с Денисом. Приятный в общении парень. Рекомендую к сотрудничество. Расплатился оперативно.
$200
10 баллов
14 лет назад
Заказал довольно сложный модуль, желающих взяться было очень мало и ломили большую сумму. Заказал данному человеку и не ошибся! Сделал он очень быстро, довольно качественно и довел все до конца. Также плюс в том, что не обманывает и знает свою работу, вежлив и приятен в общении. Буду работать с ним дальше и если нужно будет еще что, обращусь именно к нему!
Ответный отзыв
Рад был поработать с этим человеком. К тому же он сам предоставил необходимые данные для работы. Расплатился оперативно (даже больше чем требовалось). Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного работодателя.
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Отличный парень. Задание было не сложным. Расплатился оперативно быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
$14
10 баллов
14 лет назад
Отлично сделана работа, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный парень. Грамотно поставил задачу и вовремя расплатился.
$20
10 баллов
14 лет назад
Выполнил работу в кратчайшие сроки на 100%.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Грамотно ставит задачи. Рекомендую.
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от $50
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