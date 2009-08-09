Заказал довольно сложный модуль, желающих взяться было очень мало и ломили большую сумму. Заказал данному человеку и не ошибся! Сделал он очень быстро, довольно качественно и довел все до конца. Также плюс в том, что не обманывает и знает свою работу, вежлив и приятен в общении. Буду работать с ним дальше и если нужно будет еще что, обращусь именно к нему!