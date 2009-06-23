Модифицировать класс на php

Есть класс на php (вернее 2 класса, обеспечивающие вывод новостей на сайт).

Доступ к одним и тем же новостям осуществляется из 4 разделов на сайте + у новостей есть административный параметр (принимает 3 значения). Нужно чтобы в зависимости от раздела и значения адм.поля в подробном тексте новости (динамический тип страницы) выводились те или иные поля из имеющихся для новостей.

Сразу оставляйте асю, в личку большая просьба не спамить.