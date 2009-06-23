Создание доп. галереи и чата под систему Netcat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru

Сайт работает на системе Netcat 3.1

Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства".

В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я рядом стояла дата. И фотография и дата должны быть кликабельны. Дата будет в формате "месяц, год".

т.е. при нажатии на слово Ход строительства мы переходим на отдельную страницу, там появляются:

маленькое фото (превью) кликабельное и рядом справа стоит дата (которую можно вносить самим)

фото Май 2009

фото Июнь 2009

ит.д.

Все это идет сверху вниз. на странице . в зависимости от размера фото-превью можно поместить ну 4 - 5 дат.

При кликании на фото или дату - мы попадаем на отдельную страницу, где выложены фотки (как у нас сейчас в фотогалерее, по такому же принципу).

Оплата в рублях через платёжные системы кроме webmoney.

16 лет назад
varnav
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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