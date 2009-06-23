Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...
Скрипт, переводящий динамический сайт в хтмл
В общем то, все из названия понятно
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