Скрипт, переводящий динамический сайт в хтмл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок283 просмотра

В общем то, все из названия понятно

16 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание доп. галереи и чата под систему Netcat

    Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Просчёт данных с формы JS

    $5

    Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали. КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ. От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дополнительные модули для Instant CMS

    К системе Instant CMS нужно доделать модули виртуальных денег перевод через webmaney, sms У пользователя появляется свой личный виртуальный счет (валюта сайта), с возможностью тратить ее на разные "фишки" на сайте

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш галерея

    $100

    Нужно сделать аналогичную флеш галерею http://club55.ru/ для сайта макеты ниже предоставлены 1) http://www.2ql.net/uploads/1245694733.jpg 2) http://www.2ql.net/uploads/1245691344.jpg К примеру При клике на название Название номера 1 (каждое название номера ведёт за ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash пазл (9 кусочков)

    Требуется: пазл из 9 кусочков Т.е. заранее задана картинка разрезанная на 9 частей (картинку прикладываю). Нужно чтобы пользователь мог ее сложить к одну картинку и как только он это делает поверх всего выскакивает кнопка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка AkoForms для joomla 1.0.15

    Сделать так, чтобы каждая заполненная форма имела при приходе на мыло, и при записи в базу данных - некий уникальный номер - от 10000, до 99999, присваиваемый по порядку - то есть первая заполненная форма ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт

    $115

    Есть дизайн. Исходник в .psd Необходимо сверстать. Прикрепить CMS. Превью дизайна вприкрепленных. ТЗ тоже есть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад