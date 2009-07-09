Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...
Проект для Мозгунов Андрей (-Brain-)
Сайт в HTML. Нужно анимировать лого и панель меню во flash. Лого на сайте есть. Рисовать что-то новое не требуется, только анимировать.
Примеры:
http://www.templatemonster.com/website-templates/24485.html - здесь нам импонирует, как сделано лого.
http://www.templatemonster.com/website-templates/22544.html - здесь - меню.
Указывайте цену и присылайте сразу линки на свои работы во flash.
На этом заказе нас "кинул" программист, пообещав сделать все на 5 баллов и в срок, причем не дорого. Конечный срок был в понедельник, вчера. К сожалению, он не с Weblancera, и на его рейтинг это не может повлиять. А вот на наш рейтинг в глазах клиента это влияет. Поэтому отныне оплата ТОЛЬКО после завершения работы, помещения готового результата на сайт и сдачи заказа нашему клиенту.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
В общем то, все из названия понятноВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали. КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ. От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с ...Завершен16 лет назад
К системе Instant CMS нужно доделать модули виртуальных денег перевод через webmaney, sms У пользователя появляется свой личный виртуальный счет (валюта сайта), с возможностью тратить ее на разные "фишки" на сайтеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать аналогичную флеш галерею http://club55.ru/ для сайта макеты ниже предоставлены 1) http://www.2ql.net/uploads/1245694733.jpg 2) http://www.2ql.net/uploads/1245691344.jpg К примеру При клике на название Название номера 1 (каждое название номера ведёт за ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно вставить flash плеер в tinyMCE.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется: пазл из 9 кусочков Т.е. заранее задана картинка разрезанная на 9 частей (картинку прикладываю). Нужно чтобы пользователь мог ее сложить к одну картинку и как только он это делает поверх всего выскакивает кнопка ...Закрыт16 лет назад
Сделать так, чтобы каждая заполненная форма имела при приходе на мыло, и при записи в базу данных - некий уникальный номер - от 10000, до 99999, присваиваемый по порядку - то есть первая заполненная форма ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $115
Есть дизайн. Исходник в .psd Необходимо сверстать. Прикрепить CMS. Превью дизайна вприкрепленных. ТЗ тоже есть.Закрыт16 лет назад
Требуется программист со знанием Perl для развития сайта на постоянной основе.Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад