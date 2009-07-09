Проект для Мозгунов Андрей (-Brain-)

Сайт в HTML. Нужно анимировать лого и панель меню во flash. Лого на сайте есть. Рисовать что-то новое не требуется, только анимировать.

Примеры:

http://www.templatemonster.com/website-templates/24485.html - здесь нам импонирует, как сделано лого.

http://www.templatemonster.com/website-templates/22544.html - здесь - меню.

Указывайте цену и присылайте сразу линки на свои работы во flash.

На этом заказе нас "кинул" программист, пообещав сделать все на 5 баллов и в срок, причем не дорого. Конечный срок был в понедельник, вчера. К сожалению, он не с Weblancera, и на его рейтинг это не может повлиять. А вот на наш рейтинг в глазах клиента это влияет. Поэтому отныне оплата ТОЛЬКО после завершения работы, помещения готового результата на сайт и сдачи заказа нашему клиенту.