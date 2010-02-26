Нужно поправить скрипт рассылки писем

Хостер поставил ограничение на рассылку не больше 500 шт. за час.

Есть скрипт, который шлет все всем и сразу. Нужно поставить условие, по которому идет сравнение адресов из БД сайта на уникальность и отправляет рассылку пачками по 500 в час (с возможностью изменять число 500). Можно с использованием крона.

Или предложить вариант как не использовать крон (могу вручную давить на кнопки отправки каждой пачки, их не так много будет)