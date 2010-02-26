Нужно поправить скрипт рассылки писем

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок161 просмотр

Хостер поставил ограничение на рассылку не больше 500 шт. за час.

Есть скрипт, который шлет все всем и сразу. Нужно поставить условие, по которому идет сравнение адресов из БД сайта на уникальность и отправляет рассылку пачками по 500 в час (с возможностью изменять число 500). Можно с использованием крона.

Или предложить вариант как не использовать крон (могу вручную давить на кнопки отправки каждой пачки, их не так много будет)

15 лет назад
otto_m
50 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

finboss
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
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советую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

finboss
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад