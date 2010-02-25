Скрипт Joomla 1.0 перевести в 1.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки124 просмотра

Пустой шаблон Joomla 1.0 перевести в Joomla 1.5 и залить на хостинг.

Joomla
15 лет назад
Exabute
Максим 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Vinity
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$10
1 день
Пришел. Увидел. Победил. :о)

Заявки фрилансеров

Vinity
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад