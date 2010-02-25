Есть скрипт публикации объявлений на сайт irr.ru, работающий в полуавтоматическом режиме, т.е. капчу вводим в ручную. Он перестал работать, после того как на сайте произошли какие то нововведения. Нужно ...
Скрипт Joomla 1.0 перевести в 1.5
Пустой шаблон Joomla 1.0 перевести в Joomla 1.5 и залить на хостинг.
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