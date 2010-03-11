Скрипт публикации объявлений

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок405 просмотров

Есть скрипт публикации объявлений на сайт irr.ru, работающий в полуавтоматическом режиме, т.е. капчу вводим в ручную.

Он перестал работать, после того как на сайте произошли какие то нововведения.

Нужно либо починить существующий скрипт, либо написать с таким же функционалом новый скрипт (скрипт скину по запросу).

15 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Человек отлично справился с поставленной перед ним задачей в заранее оговоренные сроки. Хочу отметить что задание было не из легких, и сразу несколько фрилансеров отказались от его выполнения.
Было приятно сотрудничать, четкая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо!
Sonatic
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
3 дня
Проект не выполнил. Тянул несколько дней свыше установленного срока. Говорил что осталось немного. Потом дал какой то невразумительный ответ, типа "я не могу сделать", толком ничего не объяснив и вообще пропал, в онлайн не выходит. Очень подвел.
Не справился с заданием. Действительно такое было. Признаю свою неправоту.

Заявки фрилансеров

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
Sonatic
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад