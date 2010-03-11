Есть скрипт публикации объявлений на сайт irr.ru, работающий в полуавтоматическом режиме, т.е. капчу вводим в ручную.

Он перестал работать, после того как на сайте произошли какие то нововведения.

Нужно либо починить существующий скрипт, либо написать с таким же функционалом новый скрипт (скрипт скину по запросу).