Настроить вордпресс. Изменить плагин.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Необходимо настроить вордпресс, установлено несколько плагинов один из них который загружает картинки работает не совсем правильно, при загрузки картинки он создает каойто файл и переименовывает картинку.

Нужно чтоб он просто загружал ее в папку с картинками не переименовывая.

Также проверить работу движка целиком, очень долгая загрузка страниц, нужно найти причину и сделать всё грамотно.

Предложение только для того кто Хорошо разбирается в ВП и програмировании.

WordPress
15 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров