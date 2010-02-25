Настроить вордпресс. Изменить плагин.

Необходимо настроить вордпресс, установлено несколько плагинов один из них который загружает картинки работает не совсем правильно, при загрузки картинки он создает каойто файл и переименовывает картинку.

Нужно чтоб он просто загружал ее в папку с картинками не переименовывая.

Также проверить работу движка целиком, очень долгая загрузка страниц, нужно найти причину и сделать всё грамотно.

Предложение только для того кто Хорошо разбирается в ВП и програмировании.