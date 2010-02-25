Привет. Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php. Спасибо.
Настроить вордпресс. Изменить плагин.
Необходимо настроить вордпресс, установлено несколько плагинов один из них который загружает картинки работает не совсем правильно, при загрузки картинки он создает каойто файл и переименовывает картинку.
Нужно чтоб он просто загружал ее в папку с картинками не переименовывая.
Также проверить работу движка целиком, очень долгая загрузка страниц, нужно найти причину и сделать всё грамотно.
Предложение только для того кто Хорошо разбирается в ВП и програмировании.
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