Создание группы вконтакте, одноклассники

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки250 просмотров

1. Необходимо создание групп в контакте, одноклассниках, мой мир.

2. Необходимо создание приложения для вышеперечисленных сетей.

Наличие портфолио и работающих примеров - обязательно.

Высокая срочность.

Большое количество фотографий в группах.

Пожалуйста оценивайте свои возможности трезво.

Дмитрий, Петербург.

15 лет назад
dima1976
Попов 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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