Поменять дату окончания публикации (joomla)

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Знаю, что можно сделать sql запрос: UPDATE jos_content SET created = '2050-08-12 10:00:00', но как не знаю, вообщем

нужна помощь оптом поменять дату публикации материалов