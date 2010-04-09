Нужно добавить корзину на сайт http://www.newline.ru

Учитывая специфику бизнеса, слово "корзина" меняем на слово "заявка на покупку"

Сейчас, чтобы что-то заказать, посетитель сам должен ввести коды товаров http://newline.ru/order/

Нужно добавить функцию корзины, чтобы товары добавлялись туда при нажатии на кнопочку "добавить в заявку".

Без регистрации. Общую сумму заказа подсчитывать не нужно.

Т. е. нужно простое решение, просто чтобы облегчить посетителю заказ.

В заявку собираются коды заказанных товаров, их картинки и названия. А также комментарии к каждому товару.

Емкость заявки - максимально 6 комплектов мебели - это должно быть прописано вверху или в начале заявки, в видном месте.

Покупатель может определиться с добавлением в заявку только после просмотра крупным планом, как здесь

http://newline.ru/mebel/soft/classic/classic_2294.html?isNaked=1

Кнопку "Сделать заказ" на этих страницах заменить на "Добавить в заявку"

При нажатии на эту кнопку должно распахиваться поле для ввода комментария посетителем (он своими словами укажет цвет и др. хар-ки приобретаемого товара). Поля "наименование" и "кол модели" должны заполняться автоматически.

Если посетитель уйдёт с сайта не сделав заказ, но позже всё же вернётся на сайт, то его заявка должна быть наполнена теми товарами, которые он заказал ранее, но не оформил заказ. (Т. е., как я понимаю, информация будет храниться в куке).

Возможность добавить в заявку должна быть на всех страницах вида:

http://newline.ru/mebel/soft/classic/ (под товарами)

http://newline.ru/mebel/soft/classic/classic_2294.html?isNaked=1 ("Добавить в заявку" -> распахивающееся поле для комментария)

На все страницы сайта под "Заказ on line" нужно добавить "Моя заявка" (Если она пуста, то подписать "Ваша заявка пуста"; если там что-то есть, то подписать "В вашей заявке n товаров", где n-кол-во заказанных посетителем товаров.)

Бланк заявки должен быть бланком заявки, а не страницей сайта, как сейчас http://newline.ru/mebel/soft/classic/classic_2294.html?isNaked=1

Бланк заявки не должен перекрывать весь экран.

В конце (внизу) заявки 3 кнопки:

"Отправить заявку"

"Сохранить и вернуться в раздел"

"Не сохранять"