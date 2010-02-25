Нужно добавить корзину на сайт http://www.newline.ru Учитывая специфику бизнеса, слово "корзина" меняем на слово "заявка на покупку" Сейчас, чтобы что-то заказать, посетитель сам должен ввести коды товаров http://newline.ru/order/ ...
Создание сервиса сайтов на основе joomla
Необходимо сделать сервис тип. Ucoz для создания сайтов на урезанной версии joomla
А также максимально оптимизировать его. Для работы с большим количеством сайтов.
Также интересует сколько сайтов с какой посещаемостью сможет потянуть вирт. сервер типо этого
http://www.support.by/servers/VDS-profi-by.php
icq 454263387
Заявки фрилансеров
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