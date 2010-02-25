Создание сервиса сайтов на основе joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки149 просмотров

Необходимо сделать сервис тип. Ucoz для создания сайтов на урезанной версии joomla

А также максимально оптимизировать его. Для работы с большим количеством сайтов.

Также интересует сколько сайтов с какой посещаемостью сможет потянуть вирт. сервер типо этого

http://www.support.by/servers/VDS-profi-by.php

icq 454263387

Joomla
15 лет назад
DoctorX
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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