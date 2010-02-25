Facebook apps.

Привет.

мне нужно создать 3-5приложения под фейсбуком, для встраивания их в профиль.

как например здесь: http://www.facebook.com/mcdonalds

т.е. в результате на своей странице мне нужно будет добавить вкладку, с названием, которое я вам скажу.

ничего сложнее встраивания флешки там не будет (уже готовой флешки).

т.е. все, что вам нужно уметь - создавать facebook aps. нужно будет создать 3-5 приложений по готовым материалам.

за это я заплачу хорошие деньги.

для начала тестовое задание - создайте приложение, с этой картинкой (в аттаче), скажите мне его название. после добавления на свою страницу начнем работать.

спасибо за внимание.