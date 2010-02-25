Нужно добавить корзину на сайт http://www.newline.ru Учитывая специфику бизнеса, слово "корзина" меняем на слово "заявка на покупку" Сейчас, чтобы что-то заказать, посетитель сам должен ввести коды товаров http://newline.ru/order/ ...
Facebook apps.
Привет.
мне нужно создать 3-5приложения под фейсбуком, для встраивания их в профиль.
как например здесь: http://www.facebook.com/mcdonalds
т.е. в результате на своей странице мне нужно будет добавить вкладку, с названием, которое я вам скажу.
ничего сложнее встраивания флешки там не будет (уже готовой флешки).
т.е. все, что вам нужно уметь - создавать facebook aps. нужно будет создать 3-5 приложений по готовым материалам.
за это я заплачу хорошие деньги.
для начала тестовое задание - создайте приложение, с этой картинкой (в аттаче), скажите мне его название. после добавления на свою страницу начнем работать.
спасибо за внимание.
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