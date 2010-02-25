Мини закупочная площадка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Приглашаю принять участие в отборе исполнителя по изготовлению маленькой площадки закупок.

Супер наворотов не требуется, ТЗ четкого нет, нужно такое как здесь...

Уточните стоимость, сроки изготовления и отладки.

http://www.tgk-4.ru/purchase/purchase.html

15 лет назад
ropex
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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