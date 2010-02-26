Встроить капчу в коментарии

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Завершен5 заявок193 просмотра

Она уже встроена была и добавление коментариев работало, но сайт переехал на новый сервер и добавление коментарев перестало работать,

капча вот такая http://www.captcha.ru/kcaptcha/

одна из страниц где надо сделать добавление коментарев - http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_834.php или эта http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_217.php

насколько я понял капча в память код не запоминает. поэтому неможет сравнить с тем который ввел юзер.

Вобщем получается поправить нужно, обязательно отличное знание php!

PHP
15 лет назад
astroganov
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все курто, парень разобрался чоень быстро, сделал за 5 минут. Рекомендую!
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Magiq
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад