Встроить капчу в коментарии

Она уже встроена была и добавление коментариев работало, но сайт переехал на новый сервер и добавление коментарев перестало работать,

капча вот такая http://www.captcha.ru/kcaptcha/

одна из страниц где надо сделать добавление коментарев - http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_834.php или эта http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_217.php

насколько я понял капча в память код не запоминает. поэтому неможет сравнить с тем который ввел юзер.

Вобщем получается поправить нужно, обязательно отличное знание php!