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Встроить капчу в коментарии
Она уже встроена была и добавление коментариев работало, но сайт переехал на новый сервер и добавление коментарев перестало работать,
капча вот такая http://www.captcha.ru/kcaptcha/
одна из страниц где надо сделать добавление коментарев - http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_834.php или эта http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_217.php
насколько я понял капча в память код не запоминает. поэтому неможет сравнить с тем который ввел юзер.
Вобщем получается поправить нужно, обязательно отличное знание php!
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