Приветствую!

Есть сайты:

site1.ru

site2.ru

site3.ru

На них я размещаю файлы

site1.ru/file/file.php

site2.ru/file/file.php

site3.ru/file/file.php

Затем скрипт парсит с яндекс рефератов текст и размешивает в нём заданные урлы и через file.php загружает на сайт

Также необходим выбор, либо парсить с Я рефератов, либо загружать свой файл

файлы формата html

О себе:

icq двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсотдевять

BL>78

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