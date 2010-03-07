Приватный проект для Makarov Vladimir (intelleks)

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки122 просмотра

Информер котировок валют

15 лет назад
xgb
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$14
1 день
Владимир очень быстро и качественно выполнил поставленную перед собой задачу. У меня был не самый сложный проект, но по его завершению, я убедился в том, что Владимиру по плечу гараздо сложные задачи. Мне понравилось, что в качестве своей заявки на тендер, он показывает уже готовый результат, такому фрилансеру сложно отказать :) Может Владимир берет чуть больше остальных, но поверьте, его работа и последующая поддержка того стоят. Собираюсь ему предложить еще один проект.
Задача Романа была простой, что позволило выполнить её в кратчайшие сроки. В такие же сроки он её и оплатил. :) И, кроме того, всё общение по проекту вежливое и благожелательное. Только приятные впечатления.

Заявки фрилансеров

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад

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