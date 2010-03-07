Приватный проект для Makarov Vladimir (intelleks)

Владимир очень быстро и качественно выполнил поставленную перед собой задачу. У меня был не самый сложный проект, но по его завершению, я убедился в том, что Владимиру по плечу гараздо сложные задачи. Мне понравилось, что в качестве своей заявки на тендер, он показывает уже готовый результат, такому фрилансеру сложно отказать :) Может Владимир берет чуть больше остальных, но поверьте, его работа и последующая поддержка того стоят. Собираюсь ему предложить еще один проект.