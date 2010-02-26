Разработка трех модулей для сайта на HostCMS

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Разработка трех модулей для сайта на HostCMS

Необходимо разработать 3 модуля для сайта, созданного на HostCMS:

1. Конвертер валют (редактирование курсов вынести в инф. системы HostCMS)

2. Депозитный калькулятор (редактирование ставок, сроков вынести в инф. системы HostCMS)

3. 2. Кредитный калькулятор (редактирование ставок, сроков вынести в инф. системы HostCMS)

Имеется подробное ТЗ с примерами расчета и формулами.

15 лет назад
sergo_p
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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