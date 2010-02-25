Программа телепередач

Требуется создание дополнительного раздела сайта (после прининятия заявки сообщим) в виде автоматизированной (не требующей участия в наполнении) удобной программы телепередач для сайта исключительно на технологии ajax (без перезагрузки страниц при кликах по ссылкам). Список телеканалов будет указан после принятия заявки, но примерно указан по ссылке далее. Основное требование сделать телепрограмму лучше чем здесь: гorod*dp*ua/tv/