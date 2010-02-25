Программа телепередач

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Требуется создание дополнительного раздела сайта (после прининятия заявки сообщим) в виде автоматизированной (не требующей участия в наполнении) удобной программы телепередач для сайта исключительно на технологии ajax (без перезагрузки страниц при кликах по ссылкам). Список телеканалов будет указан после принятия заявки, но примерно указан по ссылке далее. Основное требование сделать телепрограмму лучше чем здесь: гorod*dp*ua/tv/

AJAX
15 лет назад
susana_stepanova
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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