Сделать дамп базы сайта, написанного на PERL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

Нужен программист для того, чтобы сделать дамп базы сайта, написанного на PERL, для последующей конвертации ее в Joomla! Вознаграждение оговаривается

Joomla
15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров