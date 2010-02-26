Имиджевый ролик для юркомпании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок194 просмотра

Нужен имиджевый ролик для юркомпании в флэш или 3Д. Хочу получить Ваши предложения по цене, посмотреть предыдущие наработки и прочитать возможные концепции нашего сотрудничества. www.vash-yurist.com.ua

15 лет назад
viponomarenko
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров