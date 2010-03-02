Калькулятор по пенсиям

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок290 просмотров

Необходимо создать калькулятор для сайта по типу: http://finogid.ru/creditcalc

Калькулятор для того же сайта, могу выслать описание коэффициентов и всю необходимую информацию.

15 лет назад
GoshaRoot
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Вадим сделал работу очень качественно, даже помог разобраться в ошибках формул для расчета и предложил свои доработки, за что ему жирный +, буду сотрудничать с ним и дальше.
С Гошей можно сказать сработались, поэтому трудностей никаких не было. Очередной раз было приятно сотрудничать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад