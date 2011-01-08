PHP, Joomla 1.5.x - 2.5.x, Perl, Mysql, JavaScript, AJAX, ExtJS, jQuery
Разработка, модификация, расширение функционала компонентов, плагинов модулей для Joomla версий 1.5.x и новее
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
10 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Огромное спасибо за проделанную работу! Все выполненно на высшем уровне, все мои пожелания учтены на 100%. Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, адекватный и приятный в общении человек. Оплата без промедлений. Работа доставила только удовольствие. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$40
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Замечательное исполнение. За два дня решена проблема, которую решали шесть месяцев. Качественно и по разумной цене. Обязательно буду обращаться.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, только положительные впечатления от сотрудничества. Буду рад новому сотрудничеству. Оплата была без промедления.
$15
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Работать с Вадимом одно удовольствие. Сделал всё раньше срока. Качественно. Обязательно буду еще обращаться. Рекомендую как надежного профессионала. Спасибо.
Ответный отзыв
От сотрудничества только положительные впечатления. всегда на связи, своевременная оплата.
$15
10 баллов
14 лет назад
JoomlaPHP
Вадим оперативно выполнил работу. Сделано все четко и грамотно. Спасибо! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством. Оперативная свяь, четкое и понятное ТЗ, простота общения.