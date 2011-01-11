Необходима помощь человека имеющего опыт работы в конфигурации 1С Бухгалтерии 8. Дали мне тему ИДЗ "Разработка информационной системы "Фитнес центр". Я сделал там справочники, документы и отчеты. Помогите мне реализовать следующие простые ...
Модуль для joomla
Нужно поправить модуль доски объявлений на http://kamerton-realty.ru/marketplace.html . Обновление и отправка сообщений не функционируют.
Ищу хорошего программиста для постоянного сотрудничества. Планируется создание портала и интернет- магазина.
Способ оплаты обсуждается.
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