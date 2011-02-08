Переход с 1С: Предприятие 7.7 на 8.2.11

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки116 просмотров

1. Перенести из 7-ки всю номенклатуру и клиентов

2. Написать обработку для загрузки остатков поставщиков из Excel

3. Написать обработку журнал "Доставки" (в него должны попадать заявки со статусом "К отгрузке") и журнал "Путевые листы" (в нем стоятся маршруты для водителей)

Пишите ориентировочную стоимость работы.

Предоплату не делаю, оплата поэтапная или безопасная сделка.

14 лет назад
andrew05
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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