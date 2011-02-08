Переход с 1С: Предприятие 7.7 на 8.2.11

1. Перенести из 7-ки всю номенклатуру и клиентов

2. Написать обработку для загрузки остатков поставщиков из Excel

3. Написать обработку журнал "Доставки" (в него должны попадать заявки со статусом "К отгрузке") и журнал "Путевые листы" (в нем стоятся маршруты для водителей)

Пишите ориентировочную стоимость работы.

Предоплату не делаю, оплата поэтапная или безопасная сделка.