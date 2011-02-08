Есть установленная версия phpBB 3.0.8. Нужно установить и правильно настроить SEO premod: http://downloads.phpbb-seo.com/seo-url-premod-12/phpbb-seo-premod-48.html (использовать Ultimate SEO URL in Simple mode) - всего лишь правильная настройка .htaccess. Кроме того, нужно избавиться от назойливого sid ...
Переход с 1С: Предприятие 7.7 на 8.2.11
1. Перенести из 7-ки всю номенклатуру и клиентов
2. Написать обработку для загрузки остатков поставщиков из Excel
3. Написать обработку журнал "Доставки" (в него должны попадать заявки со статусом "К отгрузке") и журнал "Путевые листы" (в нем стоятся маршруты для водителей)
Пишите ориентировочную стоимость работы.
Предоплату не делаю, оплата поэтапная или безопасная сделка.
Заявки фрилансеров
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