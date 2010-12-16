Нужно бекап сайта залить на домен и немного поменять дизайн!
Работа для эксперта по 1С Предприятие 8 в С.-Пб.
Здравстуйте!
Требуется эксперт в С-Пб. для работы в интересном проекте внедрения 1С8 Предприятие УТ+CRM.
Технология работы такая:
мы передаем схемы бизнес процессов, образцы документов (as is сейчас), и список задач которые должна решать автоматизация.
Требуется: 1. исследовать программу: что и как учесть в стандартной конфигурации 1С, что невозможно учесть, результат - письменный отчет с записями данных
(присутствующих в документах, напр. стоимость, номенклатура, дата отгрузки) которые должны быть учтены и предложениями по их учету.
2. подготовить техзадания программисту (программист есть)
3. тестировать программу (принять работы программиста)
4. написать техдокументацию к системе учета (оформить в чистовом виде схемы бизнес-процессов, инструкции по заполнению соответствующих документов в 1С,
и их печатные образцы с подписями и прочим)
5. провести занятия с сотрудниками (ответить на возникшее у них вопросы по работе, разобрать ошибки, научить исправлять ошибки)
Жду предложения (мне бы хотелось цены и ваш опыт работы по 1С), предварительно договариваемся,
встречаться у нас в офисе и начинаем.
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