Работа для эксперта по 1С Предприятие 8 в С.-Пб.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки103 просмотра

Здравстуйте!

Требуется эксперт в С-Пб. для работы в интересном проекте внедрения 1С8 Предприятие УТ+CRM.

Технология работы такая:

мы передаем схемы бизнес процессов, образцы документов (as is сейчас), и список задач которые должна решать автоматизация.

Требуется: 1. исследовать программу: что и как учесть в стандартной конфигурации 1С, что невозможно учесть, результат - письменный отчет с записями данных

(присутствующих в документах, напр. стоимость, номенклатура, дата отгрузки) которые должны быть учтены и предложениями по их учету.

2. подготовить техзадания программисту (программист есть)

3. тестировать программу (принять работы программиста)

4. написать техдокументацию к системе учета (оформить в чистовом виде схемы бизнес-процессов, инструкции по заполнению соответствующих документов в 1С,

и их печатные образцы с подписями и прочим)

5. провести занятия с сотрудниками (ответить на возникшее у них вопросы по работе, разобрать ошибки, научить исправлять ошибки)

Жду предложения (мне бы хотелось цены и ваш опыт работы по 1С), предварительно договариваемся,

встречаться у нас в офисе и начинаем.

14 лет назад
dmitry_vs
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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