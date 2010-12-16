Нужно сделать печать накладной в админке из СПИСКА ЗАКАЗОВ. Joomla 1.5.15 VirtueMart 1.1.4
Залить бекап на новый домен
Нужно бекап сайта залить на домен и немного поменять дизайн!
Заявки фрилансеров
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