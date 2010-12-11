Плагин на sourcemod для CS Source Нужен аналог плагина sm_mixautoban идентичный плагину на игровых серверах Pincho
Настройка Ливчат на основе Опенфайр.
Имеется jabber сервер на openfire. Требуется настроить плагин openfire (веб лайвчат), который будет отсылать сообщения на определенные аккаунты jabber.
С предложениями обращаться по почте: [email protected]
Заявки фрилансеров
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