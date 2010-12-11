Настройка Ливчат на основе Опенфайр.

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Имеется jabber сервер на openfire. Требуется настроить плагин openfire (веб лайвчат), который будет отсылать сообщения на определенные аккаунты jabber.

С предложениями обращаться по почте: [email protected]

14 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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