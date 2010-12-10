Работа с Maple

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Закрытнет заявок132 просмотра

Здравствуйте!

Задали в университете вот такое задание:

Есть три файла с расширением .ext с выборками из неизвестных генеральных совокупностей. В каждом файле сохраненная с помощью Maple–команды «save» переменная «dataX», содержащая массив из 300 значений выборки.

В папку «Отчеты» поместить один файл в Word–формате с именем: «ФамилияИО.doc». В него поместить:

1. По каждой выборке свое резюме: из какой генеральной совокупности выборка, ее мат.ожидание и дисперсия.

2. Подтверждение этому из Maple: команды с ответами и гистограммы с теоретическими кривыми функций плотности.

Законы распределения вероятностей, из которых делались выборки:

F[1]:=studentst[12]:

F[2]:=fratio[9,15]:

F[3]:=normald[iMX,iDX]:

F[4]:=exponential[iL, 0.]:

F[5]:=chisquare[9]:

F[6]:=uniform[iMX,iMX+iDX]:

F[7]:=gamma[iDX,iDX]:

F[8]:=weibull[iDX,iDX]:

F[9]:=beta[iDX,iDX]:

Все параметры целые: iMX между минус 5 и 15, iDX и iL между 5 и 12

Нужно срочно. В течение ближайших часов. Сумму предлагайте сами, так как я не представляю объем работы.

Жду!

С уважением, Кирилл

14 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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