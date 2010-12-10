В общем есть уже есть готовая программа на PASCAL нужно просто добавить рамку вокруг меню. Примерно как на картинке. (красная рамка)
Работа с Maple
Здравствуйте!
Задали в университете вот такое задание:
Есть три файла с расширением .ext с выборками из неизвестных генеральных совокупностей. В каждом файле сохраненная с помощью Maple–команды «save» переменная «dataX», содержащая массив из 300 значений выборки.
В папку «Отчеты» поместить один файл в Word–формате с именем: «ФамилияИО.doc». В него поместить:
1. По каждой выборке свое резюме: из какой генеральной совокупности выборка, ее мат.ожидание и дисперсия.
2. Подтверждение этому из Maple: команды с ответами и гистограммы с теоретическими кривыми функций плотности.
Законы распределения вероятностей, из которых делались выборки:
F[1]:=studentst[12]:
F[2]:=fratio[9,15]:
F[3]:=normald[iMX,iDX]:
F[4]:=exponential[iL, 0.]:
F[5]:=chisquare[9]:
F[6]:=uniform[iMX,iMX+iDX]:
F[7]:=gamma[iDX,iDX]:
F[8]:=weibull[iDX,iDX]:
F[9]:=beta[iDX,iDX]:
Все параметры целые: iMX между минус 5 и 15, iDX и iL между 5 и 12
Нужно срочно. В течение ближайших часов. Сумму предлагайте сами, так как я не представляю объем работы.
Жду!
С уважением, Кирилл
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