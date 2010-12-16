Имеется jabber сервер на openfire. Требуется настроить плагин openfire (веб лайвчат), который будет отсылать сообщения на определенные аккаунты jabber. С предложениями обращаться по почте: [email protected]
Перенос сайта
Здравствуйте. Требуется перенести сайт, на другой хостинг.DLE 100 m
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