PhpBB 3.0.8: SEO premod + удаление SID

Есть установленная версия phpBB 3.0.8.

Нужно установить и правильно настроить SEO premod: http://downloads.phpbb-seo.com/seo-url-premod-12/phpbb-seo-premod-48.html (использовать Ultimate SEO URL in Simple mode) - всего лишь правильная настройка .htaccess.

Кроме того, нужно избавиться от назойливого sid во всех url форума (верно настроить куки).