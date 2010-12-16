Здравстуйте! Требуется эксперт в С-Пб. для работы в интересном проекте внедрения 1С8 Предприятие УТ+CRM. Технология работы такая: мы передаем схемы бизнес процессов, образцы документов (as is ...
PhpBB 3.0.8: SEO premod + удаление SID
Есть установленная версия phpBB 3.0.8.
Нужно установить и правильно настроить SEO premod: http://downloads.phpbb-seo.com/seo-url-premod-12/phpbb-seo-premod-48.html (использовать Ultimate SEO URL in Simple mode) - всего лишь правильная настройка .htaccess.
Кроме того, нужно избавиться от назойливого sid во всех url форума (верно настроить куки).
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