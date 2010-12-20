Связь программного комплекса ELMA с 1С

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ ДЕЛО С программным комплексом ELMA.

Есть программный продукт ELMA. Он может подавать данные в некотором формате, необходимо эти данные систематизировать и подготовить для загрузки в 1С. Также необходима обработка, посредством которой будет происходить загрузка этих данных в 1С + кусок кода в БД 1С (дописать модуль в конфигурации) для хранения и обработки этих данных.