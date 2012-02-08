ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЛ ДЕЛО С программным комплексом ELMA. Есть программный продукт ELMA. Он может подавать данные в некотором формате, необходимо эти данные систематизировать и подготовить для загрузки в 1С. Также ...
1c программирование
Необходимы доработки 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.96) - Управление торговлей, редакция 11 (11.0.4.6)
3 задачи:
1. Печать гарантийных талонов из документа реализации, если конечно были указаны серийные номера
2. Печать счетов из заказов поставщикам
3. Печать приходных накладных торг-12 или актов выполненных работ и счет-фактур из документов поступления
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