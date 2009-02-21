amytsyk

Анатолий Мыцык amytsyk

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Доработка компонента JMovies 1.3.2 под Joomla 1.5
Joomla
Отличный заказчик. Был рад сотрудничеству.
Вся работа выполнена на 100%, положительно
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