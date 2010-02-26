Программирование

ТЗ.

I.Вар.

1.При выборе строки в списке(select) должен открываться новый список(select) с другими параметрами, а предыдущий исчезнуть.

2.При выборе строки во втором списке(select) в место него должна появиться картинка и медиа плеер.

II.Вар.

1.При выборе строки в списке(select) в место него должна появиться картинка и медиа плеер.

Параметры(источник воспроизведения) медиа плеера должны быть скрыт/зашифрован от пользователя.

Медиа плеер должен быть кросбраузерным в том числе и для моб. устройств работающих в opera mini.

Параметры страницы с картинкой и медиа плеером должный храниться в отдельном файле

При добавлении строки в список(select), список автоматом должен выстраиваться в алфавитном порядке.

Без БД.