Исправить баги, дописать новые функции в CMS

В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции.

Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски.

Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ?

(Выставляю повторно так как Исполнитель отказался выполнять проект)

Если файлы ТЗ и описание цмски не отображены ниже и соответственно нет возможности их качнуть- оставьте в личке Ваш мейл - вышлю.