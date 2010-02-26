Исправить баги, дописать новые функции в CMS

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Закрытнет заявок181 просмотр

В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции.

Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски.

Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ?

(Выставляю повторно так как Исполнитель отказался выполнять проект)

Если файлы ТЗ и описание цмски не отображены ниже и соответственно нет возможности их качнуть- оставьте в личке Ваш мейл - вышлю.

15 лет назад
Aleksim
67 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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