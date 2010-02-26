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Исправить баги, дописать новые функции в CMS
В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции.
Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски.
Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ?
(Выставляю повторно так как Исполнитель отказался выполнять проект)
Если файлы ТЗ и описание цмски не отображены ниже и соответственно нет возможности их качнуть- оставьте в личке Ваш мейл - вышлю.
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