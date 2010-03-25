Распознавание файлов и заливка в папки Google Docs

Получаемые по почте файлы нужно:

1. Распаковывать из архивов с помощью плагина для Thunderbird,

2. Если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть),

3. Создать pdf из двух слоев (графический слой и распознанный текст) например с помощью исходников с pdfforge.org

4. Заливать по настраиваемым правилам (в зависимости от кого пришло письмо) в папки Google Docs через API.

Бюджет согласовывается.

Сроки не горят, можно спокойно делать.

Это предполагаемая реализация, возможны и другие варианты.