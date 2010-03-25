Диплом. Учет ТМЦ компьютерного оборудования и его движения с использованием штрих кода. Разработать приложение в среде Delphi. С использованием MS SQL сервера. С необходимым набором баз данных. ...
Распознавание файлов и заливка в папки Google Docs
Получаемые по почте файлы нужно:
1. Распаковывать из архивов с помощью плагина для Thunderbird,
2. Если это графические файлы, то распознавать с помощью OCR CuneiForm (исходники на сайте есть),
3. Создать pdf из двух слоев (графический слой и распознанный текст) например с помощью исходников с pdfforge.org
4. Заливать по настраиваемым правилам (в зависимости от кого пришло письмо) в папки Google Docs через API.
Бюджет согласовывается.
Сроки не горят, можно спокойно делать.
Это предполагаемая реализация, возможны и другие варианты.
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