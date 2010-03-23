Модификация прошивки для ADSL-роутера

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В прошивку требуется добавить приложение - прокси-сервер с аутентификацией (например, tinyproxy). Модель роутера - D-Link 2650U. Исходные тексты прошивки доступны и успешно компилируются.

15 лет назад
lmslms
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15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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