Советник для программы "PFG FX Trader"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Здравствуйте! Нужен человек который создаст советника для программы "PFG FX Trader"

Советник должен приносить доход!

Оплата после тестирования советника на демо-счёте.

15 лет назад
lucan
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров