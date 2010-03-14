Необходима программа для отображения следующих данных: - показания всех датчиков температур материнской платы(учитывая температуры винчестеров, видеокарт, памяти, если таковые имеются) - показания скорости вращения всех куллеров - данные SPD оперативной памяти(обьём, производитель, ...
Советник для программы "PFG FX Trader"
Здравствуйте! Нужен человек который создаст советника для программы "PFG FX Trader"
Советник должен приносить доход!
Оплата после тестирования советника на демо-счёте.
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