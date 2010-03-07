Cтыковка др-ра принтера (OPOS/SOAP) и 1С Предпр.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Необходимо реализовать стыковку драйвера фискального принтера с 1С Предприятие 8 в рамках программы сертификации «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Для принтера есть две версии драйвера OPOS и SOAP. Необходимо подключить одним из этих способов.

Стоимость проекта обсуждаема.

Желательно разработчик из СПБ.

Контакт в СПБ: 925-0123, Максим.

15 лет назад
ekzplorer
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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