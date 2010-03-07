Разработка клона "Advanced EFS Data Recovery"

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Необходимо разработать клон или прототип программы

"Advanced EFS Data Recovery" (http://www.elcomsoft.com/products.html).

Для реализации, необходим опыт работы с NTFS.

В случае заинтересованности, укажите ориентировочные срок и стоимость реализации.

15 лет назад
vvolik
58 лет
20 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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