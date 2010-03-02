Модификация xvid кодека

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки243 просмотра

Необходимо выполнить модификацию xvid кодека.

Навесить watermark, сделать вывод рекламы в окне фильма.

Объем работы - до недели.

Детали в личке.

15 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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