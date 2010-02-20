Нейро сети и Neuroshell

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок280 просмотров

Ищу у кого есть опыт работы и пониманuе нейросетей + neuroshell

15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров