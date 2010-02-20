Задание (желательно делать на masm. Хотя можно и на fasm): 1. Создание _динамической_ библиотеки, содержащей функцию на языке ассемблер для решения задачи: дана строка, содержащая символы латинского алфавита, цифры, знаки препинания. Слова могут быть ...
Нейро сети и Neuroshell
Ищу у кого есть опыт работы и пониманuе нейросетей + neuroshell
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