Дополнение для фаерфокс

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Нужно дополнение/расширение для firefox 2.x ,3.x версий.

после установки расширения должен скачаться файл с определенного сайта http:// и запустится.

расширение должно работать без перезапуска браузера.

15 лет назад
Anton22
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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