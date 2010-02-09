Дополнение для фаерфокс

Имеем на компьютере 2 соединения, одно по локальной сети, а второе VPN. Нужно написать программу, которая при возникновении сбоя в локальном подключении(Отключено/Сетевой кабель не подключен) отключила впн соединение. В интерефейсе должно быть 2 списка, ...